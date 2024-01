Al freddo Municipale il Marsala vince contro la Parmonval

Che si trattava di un match difficile lo si sapeva dall’inizio e che lo è diventato lo si è potuto constatare in questo freddo pomeriggio domenicale, ventoso ed a tratti piovoso che però non ha scoraggiato i circa 500 spettatori del Municipale “Nino Lombardo Angotta” che hanno sostenuto gli azzurri di Mister Totò Brucculeri nello scontro diretto con la Parmonval di Mister Mutolo, un match i cui tre punti valevano la posizione in classifica nel Campionato di Promozione, con gli azzurri alla ricerca del nono risultato utile consecutivo.

Sarà il Marsala di capitan Valerio Genesio ad aggiudicarsi la difficile tenzone con un gol, proprio del suo capitano, allo scadere della sfida. Un primo tempo tattico senza particolari emozioni con le due formazioni che hanno provato a far valere il proprio gioco ma con i rispettivi portieri inoperosi se non con qualche palla alta da dover facilmente abbrancare. Squadre che si dividono il predominio del primo tempo, una prima parte a favore del Marsala ed una seconda parte a favore della Parmonval.

Un secondo tempo, invece, in cui i lilybetani di Mister Totò Brucculeri pressano per più di mezz’ora gli ospiti nella loro metà campo che comunque riusciranno a respingerne ordinatamente le trame offensive.

La svolta del match avverrà nei cambi operati dal tecnico lilybetano che serviranno, appena la sfida entrerà nei minuti di recupero, a tenere alta la pressione sugli avversari, tanto che al 47’ su fallo laterale, la palla dopo un batti e ribatti va sulla sinistra dove Capitan Genesio, al suo terzo gol di stagione, metterà di testa in rete la palla che varrà la vittoria degli azzurri.

Tre importantissimi punti conquistati dal Marsala in questo turno di campionato che proiettano gli azzurri in quarta posizione in classifica con 24 punti, ad una sola lunghezza dal Bagheria terzo, e che ad oggi fanno diventare il Marsala la squadra con la più lunga lista di risultati utili consecutivi e sicuramente il team da battere in questo campionato.

Tabellino di gara:

FC Marsala – Parmonval 1-0

Marcatori: 47’ st Genesio (M).

Marsala: Barbera, Genesio, Meo (7’ st Carovana), Damonte, Rallo F., Nocito,

Taormina, Mamone, Bonfratello (7’ st Marchese), Iannotti (43’ st Vetrano), Oscar (30’ st Bono). Allenatore: Totò Brucculeri.

Parmonval: Tarantino, Follari, Cardinale, Caronia D., Mancuso, Di Maria,

Guastella (31’ st Molinini), Aprile, Carioto, Elamraoui, Rama. Allenatore: Corrado Mutolo.

Ammoniti: Damonte e Carovana (M); Aprile, Di Maria, Tarantino, Follari e Caronia D. (P).

Arbitro: Sig. Matteo Piazza di Agrigento.

Assistenti: Sig. Giovanni Sassi di Trapani e Sig. Davide Trovato di Agrigento.

Note: 500 spettatori circa.