Calcio a 5, il Marsala Futsal vince in rimonta a Barcellona

Prima vera vittoria di cinismo e d’esperienza per il Marsala Futsal 2012 dall’altra parte dell’isola. In casa del Barcellona Futsal è andata in scena sabato pomeriggio l’11ª gara di Campionato serie B Girone H di Calcio a 5, ultima gara del girone di andata, che ha visto gli azzurri portare a casa 3 punti preziosi e un bel 6 a 2.

Primo tempo: Squadre subito in partita con Tendero che sfrutta un errore dei padroni di casa che pressano e impensieriscono gli avversari più volte. Carattere e precisione caratterizzano la prima parte della gara in cui i giallorossi cercano l’impresa, trovando il goal con il power play: all’11’ il portiere avanza e Sanchez filtra la sfera che si infila in rete dove si registra un tocco del portiere lilybetano. E’ 1 a 0. Tre minuti più tardi una palla persa dagli azzurri viene raccolta da La Torre e trasformata in rete. Il 2 a 0 fa ridestare il Marsala Futsal che in un minuto mette a segno due reti grazie alla coppia De Bartoli-Tendero: il primo goal vede lo spagnolo servire generosamente il compagno di squadra che batte Morel e poco dopo sfoderano un ‘uno-due’ che Tendero non fallisce. Il primo tempo termina 2 a 2.

Secondo tempo: Alla ripresa il Barcellona non si lascia intimorire e si avvicina al vantaggio con Pacioni che, per questa seconda fase di gioco, è l’uomo paratutto. i ragazzi di Mister Giacalone respingono ogni azione pericolosa e salgono in cattedra alla fine del 5’ con Patti che da punizione passa il pallone a Tendero che segna con freddezza. Il 3 a 2 scalda gli animi e l’arbitro tira fuori due cartellini rossi verso la panchina del Barcellona che reclama un presunto fallo di Patti sul portiere in movimento da cui nasce il 4 a 2 al 7’ convalidato dal fischietto di Vibo Valentia.

I padroni di casa non mollano e più volte sono vicini dall’accorciare le distanze. Due parete di Pacioni salvano il Marsala e, sul finale, quando il cronometro segna i 19’,27’’ Gullo sbaglia e Patti tutto solo mette a segno il 5 a 2. Il sesto goal degli ospiti arriva pochi secondi dopo con Pierro che toglie la palla dai piedi di Pacioni e con un lungo lancio la infila alle spalle di Morel.

Con i tre punti conquistati gli azzurri restano al quarto posto a 23 punti, distanziando la quinta Adrano di ben 7 punti.

Tabellino di gara

Barcellona Futsal: Matias Morel, Leonardo Burrascano, Pierpaolo Venuto, Antonio Rizzo, Palombizio Adrian Eduardo Sanchez, Salvatore Mandanici, Claudio La Torre, Roberto Nania, Gabriele Gullo, Antonino Calderone, Samuele Gullo. All. Ricardo Tutilo

Marsala Futsal 2012: Edoardo Pacioni, Giovanni Buffa, Francesco De Luca, Nicolas Valenti, Gabriele Foderà, Matteo De Bartoli, Gabriele Pellegrino, Alessandro Patti, Christian Pierro, Vito Pizzo, Pietro Bonafede, Jorge Tendero. All. Vincenzo Giacalone

Marcatori: Autogoal Pacioni (11’ p.t.), La Torre (14’ p.t.) – BF; De Bartoli (15’ p.t.), Tendero (15’ p.t., 5’ s.t.), Patti (7’ e 19’ s.t.), Pierro (19’ s.t.)

Ammoniti: Gabriele Gullo, Samuele Gullo (BF); Foderà, De Bartoli (MF2012)

Espulsi: Gabriele Gullo (BF)

Arbitri: Antonino Mandaradoni, Rolando Chiodo, Concetto Fabiano (crono)

Note: Dalla panchina ammonitoun dirigente del Barcellona Futsal nel primo tempo; nel secondo tempo espulsi un dirigente e il medico del Barcellona