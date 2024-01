Calcio a 5: il Marsala Futsal in campo a Barcellona

Dopo la pausa natalizia, anche il Marsala Futsal 2012 torna in campo per l’undicesima gara del Campionato di serie B Girone H di Calcio a 5.

Gli azzurri di Mister Vincenzo Giacalone si ritroveranno questo pomeriggio alle ore 16, all’impianto Palaberti di Barcellona Pozzo di Gotto contro la squadra di casa.

Sarà un match in cui si testerà il ritorno fisico e mentale dei giocatori dopo la pausa e con l’arrivo nel roster di Francesco De Luca acquistato dal Petrarca, società padovana che milita in serie A2 Élite.

E’ il team manager Francesco Pantaleo a fare il primo punto: “I ragazzi nonostante la breve sosta hanno continuato ad allenarsi con un breve richiamo di preparazione fatto da mister Giacalone ed il suo staff. Dal punto di vista mentale l’umore è alto, ma bisogna restare concentrati e mantenere alta l’attenzione, perché ogni partita è complicata”.

L’obiettivo dei +6 punti in casa è stato ampiamente superato e non solo. Il Marsala in B ha sbancato al momento i pronostici. Mister Giacalone ha chiesto una Mental Coach per ripartire con la giusta mentalità, riportando tutti alla concentrazione.

Pantaleo ne è convinto: “Già ad inizio anno Giacalone aveva chiesto questa importante figura e siamo contenti di essere riusciti ad accontentarlo con l’innesto della dottoressa Giada Arco che sicuramente ci darà una grossa mano. La sfida di domani sarà ostica, come ogni trasferta, il Barcellona Futsal è una squadra giovane che si esalta sotto le mura amiche, con molte individualità di rilievo, tra cui La Torre autore già di 11 sigilli. Affronteremo questa gara con la consapevolezza che sarà una “battaglia” sportiva e per questa ragione siamo contenti di poter avere a disposizione per la prima volta il neo acquisto Francesco De Luca che sono certo ci ripagherà della nostra fiducia”.

Questi i convocati del Marsala Futsal in vista del match contro il Barcellona Futsal: Edoardo Pacioni e Giovanni Buffa (P), Francesco De Luca, Nicolas Valenti, Gabriele Foderà, Matteo De Bartoli, Gabriele Pellegrino, Alessandro Patti, Christian Pierro, Vito Pizzo (C), Pietro Bonafede, Jorge Tendero.

La terna arbitrale è formata da: Antonino Mandaradoni (Vibo Valentia), Rolando Chiodo (Catanzaro) e il crono Concetto Fabiano (Messina).