Giovani e imprese, Trapani ammessa al bando Anci

Trapani, in qualità di Comune capofila del FUA Sicilia Occidentale, è risultato vincitore del bando dell’Anci, Associazione Nazionale Comuni Italiani, “Giovani e Imprese”. La città si è classificata nona in graduatoria e quindi il Comune è stato “Ammesso al percorso di accompagnamento”.

Del FUA Sicilia Occidentale (Functional Urban Area), oltre al capoluogo, fanno parte i Comuni di Buseto Palizzolo, Campobello di Mazara, Castelvetrano, Erice, Marsala, Mazara del Vallo, Misiliscemi, Paceco, Petrosino e Valderice.

Il bando “Giovani e Imprese” ha come finalità dell’azione, il supporto ai Comuni per le attività di promozione e sostegno dell’iniziativa imprenditoriale giovanile. Nel dettaglio si tratta del rafforzamento della capacità amministrativa su funzioni e servizi innovativi rispetto all’ordinaria azione amministrativa dell’ente locale.

Le tipologie di intervento di promozione e sostegno alla nascita di nuova imprenditorialità giovanile finanziate sono attività di sostegno alla nascita di “hub giovani” che funzionino da sportelli info-formativi e spin-off di nuova imprenditorialità giovanile, oppure integrazione delle attività di “orientamento” di cui al punto precedente con quelle realizzate da “hub “giovani già esistenti.

Nel dettaglio, il Comune amplierà il progetto Trapani Micro Hub. Il Trapani Micro Hub intende dare risposte coerenti ai bisogni delle fasce deboli del tessuto socio-economico territoriale mediante un approccio multidisciplinare e innovativo, con una forte connotazione tecnologica e partecipativa tra soggetti pubblici, privati e del terzo settore. L’obiettivo è di intervenire sulle politiche di welfare e di job creation nel trapanese attraverso azioni di financial education e accompagnamento all’autoimprenditorialità, attivando programmi di microcredito e iniziative di capacity building a favore degli operatori delle PA locali, del privato sociale e del comparto economico e creditizio.

Nel dettaglio, il progetto prevede una collaborazione con numerosi enti tra cui il Ministero della Giustizia – Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità – Ufficio di esecuzione Penale di Trapani, l’Ente Parco Archeologico Lilibeo Marsala, Sicindustria Delegazione Territoriale di Trapani, l’Asp di Trapani e numerosi altri.

“Siamo molto contenti del risultato ottenuto – affermano il sindaco Giacomo Tranchida e l’assessore alle Politiche del Lavoro Giuseppe Virzì -. In questo caso, il target sono i giovani under 35, ma anche donne e migranti regolari presenti sul territorio”.