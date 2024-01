Strisce blu, il sindaco di Marsala invita a rispettare il quarto d’ora di tolleranza

Il sindaco di Marsala, Massimo Grillo con una specifica nota rivolta agli ausiliari del traffico, ha invitato a portare a conoscenza degli automobilisti che parcheggiano nelle strisce blu che possono fruire del quarto d’ora di tolleranza per potere effettuare il pagamento della sosta o tramite parcometri o online.

La direttiva del primo cittadino trae spunto da tutta una serie di lamentele giunte ai suoi uffici da parte di automobilisti multati subito dopo che avevano parcheggiato negli stalli a pagamento.

“Pur nel pieno rispetto del lavoro che gli ausiliari del traffico stanno complessivamente svolgendo – precisa il sindaco Grillo – mi è sembrato doveroso ricordare loro l’obbligo del rispetto dei 15 minuti di tolleranza nei confronti di quanti sostano nelle strisce blu senza contrassegno del pagamento del parcheggio. Nel contempo desidero far presente agli automobilisti, qualora non ne fossero a conoscenza, che possono fruire di questa agevolazione senza andare incontro a sanzioni. Lo prevede un’ordinanza dirigenziale sulla sosta a pagamento nelle vie cittadine tuttora vigente. Gli stessi conducenti dei veicoli dovranno esporre all’arrivo nell’area di sosta a pagamento, sopra il cruscotto, o il disco orario o un bigliettino indicanti giorno e ora di inizio sosta in modo che l’ausiliare possa effettuare il dovuto controllo”.