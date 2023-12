Marsala, finanziato dalla regione il restauro della Fontana del Vino

Il sindaco di Marsala Massimo Grillo esprime gratitudine al deputato regionale Stefano Pellegrino per il finanziamento ottenuto, destinato al restauro e alla valorizzazione della Fontana del Vino.

Si tratta dell’opera artistica di Salvatore Fiume collocata in piazza Francesco Pizzo, che rappresenta un monumento simbolo per Marsala Città del Vino e che arricchisce il patrimonio storico-culturale dell’antica Lilibeo.

“Grazie all’impegno e al sostegno dell’on. Pellegrino, riusciamo a preservare e promuovere le nostre ricchezze storiche. Ricordo che al finanziamento di 150.000 euro per la fontana del vino, si aggiunge il precedente finanziamento di 300.000 euro per il recupero del fossato punico. Il contributo di Stefano Pellegrino – nonché del presidente del consiglio comunale Enzo Sturiano e del consigliere Leo Orlando, che hanno supportato l’iniziativa – rappresenta un esempio di attenzione e responsabilità per il nostro territorio”.