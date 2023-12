Aggiudicazione dei lavori del nuovo porto di Favignana, la Giunta comunale approva progetto

La Giunta comunale ha approvato in via definitiva il progetto e tutti gli atti riguardanti il primo stralcio dei Lavori di messa in sicurezza del Porto di Favignana.

L’intervento, finanziato dalla Regione per una spesa complessiva di quasi 27 milioni di euro, prevede la costruzione di una nuova diga foranea e l’ammodernamento complessivo dell’area portuale. L’appalto è stato già aggiudicato con gara svolta dalla Regione Siciliana all’Ati Amec srl – Infratech Consorzio Stabile scarl – Manelli impresa srl.

Con la presa d’atto e l’approvazione da parte dell’Amministrazione comunale, propedeutica alla definizione del contratto di appalto, si passa ora alla fase operativa. “È un’opera attesa da anni che finalmente si avvia alla sua realizzazione”, spiega il sindaco Francesco Forgione. “Rappresenta un passo significativo per lo sviluppo delle nostre isole. Con la determina di aggiudicazione definitiva operata in tempi rapidi dai nostri uffici, grazie anche all’impulso del dirigente Girolamo Busetta, si potrà procedere all’inizio dei lavori per i quali l’Assessorato regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità e il Genio civile di Trapani sono già operativi“