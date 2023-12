Antonini vuole realizzare un centro sportivo per il Trapani Calcio

Il Trapani, negli ultimi anni, ha svolto i propri allenamenti all’interno dello stesso Stadio Provinciale. La Provincia di Trapani, infatti, non è che brilli per impiantistica sportiva. Ma ecco che ci pensa Valerio Antonini, presidente di Trapani Calcio e Shark, società di Basket, che vuole puntare sulla realizzazione di un vero e proprio centro sportivo da ‘grande città’.

“La carenza di strutture sportive nella provincia di Trapani – afferma Antonini – è veramente qualcosa di scioccante. Sto facendo fatica a trovare realtà che possano aiutarmi a far giocare il settore giovanile, la squadra femminile e la scuola calcio. Nonostante da parte mia ci sia la volontà di fare qualsiasi cosa. Oggettivamente nel breve termine è impossibile fare più di quello che stiamo facendo”.

“La seconda settimana di gennaio – continua – avrò un incontro importante con degli investitori a Londra, per cercare di reperire e di fare un project financing per realizzare il centro sportivo. Non c’è possibilità di crescita senza un centro sportivo di riferimento, che abbia almeno 4 campi di calcio, 3 campi per le scuole calcio e 2/3 palestre, dove fare allenare il basket ed il minibasket. Senza di quello, il passo in avanti è impossibile“.

Un investimento intorno ai 30 milioni di euro, oltre all’acquisto del terreno. C’è da individuare ancora l’area dove potrà essere realizzato questo centro, potrebbe essere Trapani o i territori circostanti, considerato che nelle imminenze del capoluogo di Provincia ci sono il neo Comune di Misiliscemi, Paceco, Erice, Valderice e Buseto.