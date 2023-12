Ad Alcamo attesi Giovanni Baglioni e Roy Paci e Aretuska

Un palinsesto natalizio ricco di eventi musicali e teatrali, gli immancabili appuntamenti per i più piccoli con l’opera dei Pupi, la Casa di Babbo Natale e l’animazione in vari punti della città, le esibizioni dello Zampognaro e gli artisti di strada, la Sfilata del Carretto siciliano natalizio, tutto con la scenografia delle bellissime luminarie che abbelliscono il centro storico e il villaggio Maria Ausiliatrice.

Un’organizzazione che coinvolge la Pro Loco Città di Alcamo e tante associazioni presenti sul territorio, con degli eventi di punta di grande attrattiva: il 20 Dicembre, il concerto di Daria Biancardi al teatro Cielo d’Alcamo, il 27 dicembre il concerto Gospel con Alessandra Salerno in Chiesa Madre, il 29 Dicembre lo spettacolo teatrale “Natale in Casa Cupiello” di AXA-Arabafenice 2023, il concerto di Giovanni Baglioni il 30 dicembre e un Capodanno d’eccezione in piazza Ciullo con Massimo Minutella che presenta Roy Paci e Aretuska con Matranga & Minafò.

PROGRAMMA

Martedì 26 dicembre



Ore 16.30 | Portico Collegio Gesuiti

La slitta di Babbo Natale

Ass. Musikè

Ore 19-22 | Centro storico

Artisti di strada | Sfilata carretto siciliano natalizio



Ore 19 | Chiesa Madre

Carol of the Bells | Concerto corale

Ass. Coro Mater Dei

Mercoledì 27 dicembre



Ore 17.30 | Cittadella dei Giovani

Opera dei pupi

Ass. G. Canino



Ore 21 | Teatro Cielo d’Alcamo

La magia del Natale

Asd Danzarkè



Ore 21 | Chiesa Madre

Alessandra Salerno | A Gospel Night



Giovedì 28 dicembre



Ore 16.30 | Piazza IV Novembre

Animazione per bambini

Frappè Animazione



Venerdì 29 dicembre



Ore 10.30 | Portico Collegio Gesuiti

Danza come Jasmine

Ass. Hathor

Ore 21 | Teatro Cielo d’Alcamo

Natale in casa Cupiello

L’Arabafenice | Associazione per l’arte AXA

Sabato 30 dicembre

Ore 17 | Chiesa Madre

Tour Cielo d’Alcamo

Proloco Città di Alcamo Aps

Ore 21 | Teatro Cielo d’Alcamo

Giovanni Baglioni in concerto

Domenica 31 dicembre

Ore 22.30 | Piazza Ciullo

CAPODANNO IN PIAZZA con Matranga & Minafò e

ROY PACI & ARETUSKA – presenta Massimo Minutella

Martedì 2 gennaio



Ore 19.30 | Teatro Cielo d’Alcamo

Luciana Di Bella | Per a​more. Il concerto delle feste

Giovedì 4 gennaio



Ore 17 | Chiesa Madre

Tour Natività

Proloco Città di Alcamo Aps



Ore 17.30 | Cittadella dei Giovani

Opera dei pupi

Ass. G. Canino



Venerdì 5 gennaio



Ore 21 | Teatro Cielo d’Alcamo

Piccolo Grande Pinocchio

La bella compagnia | Ass. L’incontro



Sabato 6 gennaio



Ore 19 | Piazza Ciullo

L’arrivo della Befana

Frappè Animazione



Domenica 7 gennaio



Ore 9.30 | Centro Marconi

Convegno

Ass. Insieme per



Ore 19.30 | Badia Nuova, via Comm. Navarra

Recital concerto di musica corale

Ass. Jacopone da Todi

Mostre

23, 24, 30, 31 dicembre

Chiesa di S. Nicolò

Artisti del Corso



Dal 20 al 31 dicembre

Sala Rubino | Centro Marconi

L’arte nel pennello, l’armonia nei colori

cur. Girolama Chirco



Dal 27 al 31 dicembre

Sala Rubino | Centro Marconi

Esposizione manufatti artigianali

Ass. Centro sociale terza età

Mostre Presepi

Casa Pastorale Angelo Custode

Presepe biblico

Ass. Cassaru

Chiesa Madre

Presepe artigianale

Ass. Sclerosi Multipla S. Cuore

Chiesa S. Nicolò di Bari

Presepe tradizionale e albero di Natale (arte del riciclo)

Esposizione dipinti di giovani artisti

Ass. Il Golfo | Ass. Art Therapy