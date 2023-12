Marsala: dalla Regione fondi per immobile confiscato e asilo nido

La Regione siciliana finanza il “Recupero funzionale e riuso in collegamento con attività di animazione sociale di un immobile confiscato alla mafia sito in Marsala nella Piazza della Vittoria nonché dello spazio antistante”. Si tratta di un pagamento intermedio di 278.843 euro per i lavori di riqualificazione dell’edificio di Porta Nuova.

Inoltre, il Governo della Regione ha disposto la presa d’atto del post gara dell’intervento nell’immobile di Via Whitaker per la realizzazione di un asilo nido, dando mandato di pagamento all’Ente guidato da Massimo Grillo, di 376.899,13 euro.