Ginnastica: Diavoli Rossi di Marsala protagonisti al Palasport

Si è tenuta domenica al Palasport di Marsala un’importante manifestazione di ginnastica artistica maschile e femminile, organizzata dalla Polisportiva Diavoli Rossi, evento che ha visto la partecipazione di circa 250 atleti provenienti da diverse province della Regione, con un pubblico che ha sfiorato i 1000 spettatori.

La società marsalese ha schierato in campo 100 atleti di età diversa a partire dai piccoli di 3 anni ed ha conquistato numerosi podi in tutte le categorie e livelli. Un ottimo lavoro di squadra nonostante un disservizio causato dalla rottura imprevista di un rubinetto dell’acqua. La perdita, però, è stata arginata dal tempestivo intervento del personale volontario della Protezione Civile, coadiuvato da alcuni membri della società Marsala Volley.

Il Presidente dell’Ass. G.I.V.A. del. Marsala, Vincenzo D’Angelo, ha sottolineato in risposta a qualche critica sui Social: “La perdita d’acqua è stata causata da una signora del pubblico, la quale ha svitato per errore completamente il rubinetto; le uscite di sicurezza non erano assolutamente bloccate, poiché sono sempre aperte e controllate dai volontari di Protezione Civile prima di ogni evento; le coperture in metallo sul maniglione antipanico sono a norma e installate per proteggerlo dai colpi di pallone che potrebbero aprirlo, mettendo a rischio gli atleti”.