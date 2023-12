Torneo Open Tennis: al Sunshine di Marsala vince Enrico Rubino

Oltre 40 tennisti si sono dati battaglia al Sunshine Biotrading Tennis Club Marsala Morana Salus per il torneo di categoria Open di fine anno. Ha trionfare, come era successo nell’ultimo torneo Open di ottobre è stato nuovamente il giovane del Sunshine Biotrading Tennis Club Marsala Morana Salus Enrico Rubino che in finale ha avuto la meglio su Ignazio Russo.

Lo stesso Russo in semifinale aveva estromesso dal tabellone il favorito del lotto Andrea Adamo, mentre Rubino ha prevalso su Ezechia in un remake della scorsa finale. Il torneo è stato diretto brillantemente dai Giudici Arbitri Manuela Cudia e Gaetano Ditta, grazie anche al comportamento esemplare di tutti i partecipanti. Risultati Singolare Maschile – Semifinali: Rubino/Ezechia 46-75 – 10-3; Russo/Adamo 62-63; Finale: Rubino/Russo 62-76.