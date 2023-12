I siciliani torneranno alle urne per le provinciali: ok definitivo della Commissione Affari Istituzionali

Dalla Sicilia ancora un passo avanti verso la reintroduzione del voto diretto negli enti intermedi. La Commissione Affari istituzionali dell’Ars ha votato, per la seconda volta, favorevolmente al disegno di legge che consentirà ai cittadini delle province siciliane di eleggere i propri rappresentanti, ponendo fine alla lunga stagione dei commissari nominati dalla Regione.

Come si ricorderà, l’abrogazione delle province in Sicilia risale al 2012, in seguito all’elezione del governo Crocetta. Era la stagione della spending review, in cui l’esecutivo nazionale – guidato dal senatore Mario Monti – aveva dato un indirizzo molto chiaro sulla necessità di tagliare enti considerati inutili. Secondo molti costituzionalisti, con la legge che istituì le Regioni, nel 1970, gli enti intermedi risultavano superati e la loro abrogazione fu caldeggiata da più parti, salvo poi scoprire che tale intervento finì per provocare effetti estremamente negativi nell’amministrazione dei territori. Dalle ceneri delle vecchie province furono istituiti i Liberi Consorzi Comunali (per la Sicilia Trapani, Agrigento, Enna, Caltanissetta, Siracusa, Ragusa) e le Città Metropolitane (Palermo, Messina e Catania).

Afferma Giusi Savarino, deputata regionale di Fratelli d’Italia e componente della prima commissione: “Dal testo finale, su nostra proposta, è stato tolto ogni riferimento alla data delle elezioni, poiché è opportuno prima verificare la compatibilità di questa riforma con l’ancora vigente legge Delrio. Inoltre, grazie a un emendamento di Fratelli d’Italia è stata reintrodotta la figura del consigliere provinciale supplente, figura che abbiamo previsto anche per i Comuni con un emendamento da noi presentato nella finanziaria”.