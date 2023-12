Stipendi dipendenti comunali a tempo determinato, Trapani Provincia virtuosa

Caserta figura tra i 16 Capoluoghi di provincia italiani virtuosi nella gestione della spesa per gli stipendi del personale a tempo determinato. E’ quanto si evince dalla speciale classifica elaborata per l’Adnkronos dalla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica italiana, nell’ambito del progetto ‘Pitagora’, che prende in esame i costi sostenuti nel 2022 da Regioni e Capoluoghi di provincia.

A risultare più ‘virtuosi’ per la voce di costi AAA dell’ente, ottenendo così il massimo rating, sono Palermo (1.377.595,73 euro), Roma (867.280,47), Salerno (220.000,00), Trapani (90.386,15), Alessandria (86.625,13), Caserta (85.197,31), Massa (79.319,83), Benevento (73.233,48), Rovigo (56.857,72), Imperia (46.888,12), Vibo Valentia (41.555,00), Como (33.809,33), Nuoro (29.366,95), Avellino (25.041,15), Isernia (9.107,30), Vercelli (1.584,24).

Folto anche il gruppo di città che risultano fra le più virtuose per questa voce di spesa, ottenendo la doppia A (AA): Terni, Savona, Viterbo, Rieti, Frosinone, Pavia, Latina, Messina, Novara, Livorno, Bari, Andria, Brindisi, Vicenza, Biella. Ma anche il gruppo che si è aggiudicato la A: Campobasso, Verbania, Cuneo, Taranto, Lecco, Treviso, Udine, Foggia, Monza, Reggio Calabria, Prato, Pordenone, Asti, La Spezia, Verona, Sassari, Crotone.