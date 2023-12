Il Borgo marsalese ‘Misilla’ si dota di un defibrillatore

Continua il progetto Borgo Misilla. Un’altro tassello si è aggiunto al programma e sulle iniziative portate a termine dal comitato. Il Borgo sarà cardio protetto, ci sarà un defibrillatore semi-automatico a disposizione di tutti gli abitanti.

Al momento alcuni “misiddrari” sono in possesso di attestati e possono operare sul Dae, magari in futuro si potranno fare dei corsi BLS-D di primo soccorso e sul defibrillatore. “Noi speriamo sempre che non serva mai, ma dobbiamo essere sempre pronti se in gioco ci sarà una vita umana da salvare”, ha fatto sapere il portavoce Vito Genna.