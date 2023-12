D: il Trapani vince contro il Licata per 2 a 1

Trasferta per il Trapani impegnato a Ravanusa, per affrontare il Licata nella 17ª giornata del Campionato di serie D. I granata puntano al mantenimento del primato in classifica.

Dopo la prima fase di studio, la prima azione pericolosa è al 19′ con Sabatino che ferma l’incursione di Saito. Palla in corner e colpo di testa pericoloso di Minacori di poco non tocca il palo. Al 26′ arriva i goal del Trapani: Mancino perfetto per Kragl, che di punizione insacca in rete. Al 44′ però il Licata pareggia: colpo di testa di Saito sull’assist di Rotulo e Ujkaj non riesce a respingere.

Nel secondo tempo Samake si rende pericoloso in area di rigore ma non riesce a sfruttare l’assist di Guerriero. Il secondo goal del Trapani arriva al 65′ con Ba che sfrutta la torre di Sabatino sul corner granata. Da qui in poi sono gli ospiti a fare la partita che termina così sul 2 a 1 per il Trapani.

Il tabellino di gara

Licata (3-5-2): Valenti; Pino (73′ Haberkon), Calaiò, Orlando (89′ Vari); Murgia, Giannone, Currò (60′ Garau), Rotulo, Lanza; Minacori, Saito. A disposizione: Perkons, Cappello, Francia, D’Amico, Cipriano, Giuliana. All.: Romano.

Trapani (4-3-3): Ujkaj; Pino, Cristini, Sabatino, Guerriero; Palermo (73′ Crimi), Acquadro, Ba (82′ Pipitone); Kragl (76′ Bollino), Mascari (52′ Samake), Balla (82′ Sbrissa). A disposizione: Tartaro, Marigosu, Morleo, Sparandeo. All.: Torrisi.

Arbitro: Esposito (Chianese-Tagliafierro)

Marcatori: 26′ Kragl, 44′ Saito, 65′ Ba

Note: ammoniti: Currò, Crimi, Giannone, Balla, Sbrissa, Lanza