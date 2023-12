Marsala Futsal corsaro vince sul campo del Blingink Soverato

Un Marsala Futsal 2012 corsaro in terra calabra contro il Blingink Soverato, vince per 8 a 4 la 9ª giornata di Campionato serie B Calcio a 5 Girone H, portandosi a 17 punti nei primi 4 posti in classifica.

Primo tempo_ Le prime fasi di gioco servono alle due squadre per studiarsi e cercare spazi di inserimento. Al 6’ da una palla persa dagli azzurri, il Soverato costruisce l’azione per il primo goal con Frustace.

La gara prosegue senza troppi clamori, con il Marsala che dopo l’errore pagato cerca la precisione su ogni palla. Questo gioco premierà il pareggio dei lilybetani al 15’ quando da un’azione corale nasce un gran tiro da centrocampo di Jorge Tendero che si infila nella porta avversaria. Pochi secondi dopo il 2 a 1 per gli uomini allenati da Mister Giacalone arriva da una rimessa di Edoardo Pacioni che il ‘collega’ soveratese non trattiene e Vito Pizzo si fa trovare pronto sottoporta.

Il Marsala non si ferma e un solido Matteo De Bartoli ha fame di goal e fa tutto da solo: al 19’ si prende la palla portandosi fino in porta: è 3 a 1.

Secondo tempo_ Il Soverato torna in campo con tutta l’intenzione di chiudere gli azzurri nella loro metà campo e ci riesce al primo minuto accorciando le distanze con Perez.

Il Marsala non molla, attacca inesorabile e in 5 minuti segna tre reti: il 4 a 2 al 6’ è frutto di un fraseggio tra Tendero e Pierro con lo spagnolo a sfoderare un bel destro; tre minuti dopo un errore dei padroni di casa porta agli azzurri il quinto goal con Capitan Pizzo; il 6 a 2 arriva da un assist di Tendero verso un Pizzo in gran spolvero che mette la sfera in rete di tacco.

Il Soverato raccoglie le energie, fa gruppo e grazie alla formula del ‘power play’ segna la terza rete con Labate al 12’. Neanche un minuto dopo però, arriva il 7 a 3 del Marsala: su un errore dei calabresi Tendero dalla metà campo azzurra infila il pallone in rete. Ancora portiere in movimento per i padroni di casa e pressione nell’area azzurra per il 4 a 7 sempre con Labate al 17’. Quando il crono segna 19,59, la porta calabra è sguarnita e Tendero allontanando il pallone lo fa finire in rete per l’8 a 4.

Tabellino di gara

Marsala Futsal: Edoardo Pacioni, Giovanni Buffa, Marco Villa, Gabriele Pellegrino, Giuseppe Costigliola, Vito Pizzo, Alberto Taormina, Jorge Tendero, Christian Pierro, Alessandro Patti, Gabriele Foderà, Matteo De Bartoli. All. Vincenzo Giacalone

Marcatori: Frustace (6’ p.t.), Perez (1’ s.t.), Labate (12’ s.t., 17’ s.t.) –BS; Vito Pizzo (15’ p.t., 9’ s.t., 10’ s.t.), Jorge Tendero (15’ p.t., 6’ s.t., 12’ s.t., 19’ s.t.), Matteo De Bartoli (19’ p.t.) – MF2012

Arbitri: Andrea Salanitro (Catania), Luigi Federico Barbagallo (Acireale) e il crono Giovanna Zubba (Lamezia Terme).