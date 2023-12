Trofeo Turistico Sicilia nel ricordo di Luciano Montalto del Motoclub Marsala Pasolini

Domenica 26 novembre si è concluso all’autodromo Valle dei Templi di Racalmuto – messo a disposizione da Michelangelo Romano – il Trofeo Turistico Regionale FMI Sicilia 2023 organizzato dal Co.Re. del presidente Totò Di Pace con la supervisione del coordinatore regionale Peppe Angileri.





A vincere il Trofeo è stato il Motoclub The Others di Palermo, secondo il Motoclub Ibleo di Ragusa e al terzo posto si è classificato il Motoclub Marsala Pasolini Since 1977. “Vorrei che questo Trofeo fosse una torta da poter condividere con tutti – afferma il presidente di The Others -. Va dato merito ad Angileri e a tutto il Motoclub Marsala di aver partecipato con grande impegno nonostante il grave lutto subito con la perdita di Luciano Montalto, avvenuta durante un motoraduno, persona legata al Trofeo Turistico. Vogliamo che sia il Pasolini a custodire questo trofeo”.

Luciano è stato ricordato con commozione da tutti e l’intitolazione del Trofeo Turistico Regionale FMI Sicilia sarà proprio alla sua memoria. Al termine dell’evento è stato consegnato un assegno di 1.400 euro raccolti durante le 9 tappe della manifestazione, somma devoluta all’associazione “ASLTI Liberi di Crescere” presoeduta da Antonella Gugliuzza, che si spende per i bambini affetti da patologie gravi e per le loro famiglie presso l’Ospedale Civico di Palermo.