Marsala: scontro tra auto, una impatta su albero e muro

Un incidente anomalo è accaduto proprio stamattina, in queste ore, in via Mazzini, a Marsala. Una vettura che proveniva dalla via dello Sbarco è andata ad impattare contro un’altra macchina che è finita sul muro e sull’albero sopra il marciapiede, facendo una strana manovra. Inizialmente sembrava infatti un incidente autonomo ma così non è stato. L’auto è andata ad incastrarsi non solo all’ingresso di un palazzo, ma pure tra due macchine che erano parcheggiate nelle strisce blu, lungo la via. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per tentare di disincagliare la vettura. Non sembra ci siano feriti.