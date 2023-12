Torna il Premio 91025. L’evento al Teatro Impero di Marsala

Il Teatro Impero di Marsala è pronto ad ospitare la 9^ edizione del Premio 91025. Domenica 17 dicembre, alle ore 17.30, l’evento organizzato dall’Associazione Culturale ‘Ciuri’, nato da un’idea del Presidente, Filippo Peralta apre il sipario per le “Eccellenze” che attraverso il proprio lavoro e la propria attività artistico-culturale, imprenditoriale, associativa, hanno contribuito in maniera significativa a portare in auge il nome di Marsala. La manifestazione è ormai consolidata nel territorio, e la partecipazione di cittadini e istituzioni, che non fanno mancare il loro sostegno e il loro interesse all’evento, evidenzia il senso di identità dell’appuntamento con la Città. Una manifestazione radicata nella tradizione, che comprende, oltre ai momenti di spettacolo, anche spazi di riflessione condivisa, con spazio per le associazioni che si spendono per il bene collettivo.

L’Associazione Culturale ‘Ciuri’ sin dal 2015 porta avanti l’iniziativa di premiare le eccellenze del territorio, e nel 2018 ha dato vita anche al Premio Speciale, conferendolo al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco; a seguire, nel 2019, il Premio è stato assegnato all’82° Centro Combat/SAR dell’Aeronautica Militare, e nel 2021 al 6° Reggimento Bersaglieri di Trapani. Nel 2020 si è svolta una ‘SPECIAL EDITION’, dedicata agli operatori sanitari e quelli del 118 dell’Ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala che si sono distinti per impegno e abnegazione nel lungo periodo di emergenza vissuta a causa della pandemia. “Si tratta di un appuntamento fisso – dice Filippo Peralta, Presidente di ‘Ciuri’ – al quale invitiamo tutta la cittadinanza. Ci saranno come sempre delle sorprese e non mancheranno i momenti di emozione. Vogliamo dare spazio alla città e a tutti i suoi punti di forza, coinvolgendo anche artisti del territorio che si esibiranno nei momenti di intrattenimento”. Come ogni anno, nell’ambito del Premio, ci sarà una sezione dedicata alle donne, per parlare del loro ruolo nella società, toccando vari ambiti, dal titolo “La forza delle donne”. Tanti i premiati, in ogni ambito, dal 2015 ad oggi. Tra i nomi noti spiccano Rosario Fiorello, Nicola Fiasconaro, Daniele Silvestri, Lidia Schillaci, Francesco Stella, Claudia Gusmano. Presenteranno l’evento Ninny Bornice e Jana Cardinale. L’ingresso è gratuito.