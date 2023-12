Marsala Calcio: vanno via Cejas e Rustico, arriva Flavio Marino

L’Fc Marsala comunica che si separano consensualmente le strade tra il sodalizio lilibetano ed i giocatori Tomas Cejas e Giuseppe Rustico.

La società desidera ringraziare sentitamente i giocatori per il contributo dato in questa prima parte della stagione ed augura loro grandi soddisfazioni professionali.

Di contro la società comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del difensore marsalese Flavio Marino. Il giocatore, classe 2005, muove i primi passi alla Primavera Marsala allenato da Mister Giuseppe Tripodi, per passare successivamente all’Aurora Mazara e poi all’Adelkam.

Nella stagione 2021/2022 gioca nell’Under 17 regionale della Vis Mediterranea di Salerno, nel 2022/2023 nella formazione 4 della Primavera Messina, e nella seconda parte della stessa stagione in serie D alla Vibonese. Nel 2023/2024 ha giocato la prima parte di stagione in prestito al Bocale in Eccellenza Calabria per giungere, grazie alla riapertura del mercato, a Marsala alla corte di Mister Totò Brucculeri.

“Sono contento di tornare nella mia Marsala, dichiara Flavio Marino, il progetto, che mi è stato proposto dal Direttore Schio, che ringrazio, mi ha da subito affascinato. Voglio anche io dare il mio contributo per riportare questa splendida maglia più in alto possibile“, afferma Marino.