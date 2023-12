Il compositore marsalese Roberto Pellegrino vince il SIAE Music Awards

Un grande riconoscimento per un musicista e compositore marsalese. Roberto Pellegrino è uno dei vincitori della prima edizione del SIAE Music Awards, una prima edizione svoltasi nel corso di una sera di gala presso il Superstudio in Via Tortona a Milano, a cui hanno partecipato i più importanti autori italiani contemporanei suddivisi in varie categorie.

Una sorta di “Grammy” voluto da SIAE che rappresenta per l’Italia una novità assoluta, ma che nel mondo da tempo rende omaggio e celebra le personalità che hanno costruito la storia della musica e che ancora oggi sono la fonte creativa del mondo musicale nazionale e non solo.

Queste le categorie premiate: Canzone Club, Canzone locali da ballo con musica live, Canzone locali con musica, Canzone locali con musica live, Canzone Radio, Canzone Italiana all’Estero, Canzone Online, Colonna Sonora Cinema, Colonna Sonora TV, Autore Video Streaming, Autore Audio Streaming.

Nella sezione “Canzone locali da ballo con musica live” il brano “Afrodite” scritto e composto da Roberto Pellegrino con Fabio Cozzani, portato al successo da Rossella Ferrari e i Casanova e da Marco & il Clan, edizione Two Music e Casanova Casanova.

“Il brano nel 2022 è stato portato in giro per le piste da ballo e sui palchi di tutta Italia – ci racconta Pellegrino -, risultando addirittura il più ascoltato e suonato, secondo la SIAE, rispetto a canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana come ‘Albachiara’, ‘Io Vagabondo’, ‘Sarà perchè ti amo’, ‘Un’avventura’, tutti pezzi portati al successo da mostri sacri come Vasco Rossi, i Nomadi, Battisti… E’ un grande onore per me e i per i miei compagni di viaggio”.

Roberto Pellegrino ha una carriera dedita anche alla produzione musicale e alle colonne sonore cinematografiche come “Noi ce la siamo cavata”, ovvero 30 anni dopo il cult “Io speriamo che me la cavo” con Paolo Villaggio. “Sempre per la musica da ballo sta per uscire ‘Manolita’, un mio brano con Gianmarco Bagutti, Marco e il Clan e Marianna Lanteri, edizioni Bagutti e quest’estate ho realizzato le musiche di uno spot per la Lucana Film Commission con Rocco Papaleo, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia”, ci racconta il compositore docente presso Master Mai di Lucca, che ha lavorato anche per documentari Rai e La 7, ricevendo numerosi premi.