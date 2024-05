Micropolis Marsala, i bambini del quartiere sognano un parco giochi inclusivo

Giornata di festa presso lo spazio Micropolis Marsala nel plesso Digerbato (Istituto “Mario Nuccio”), dove si sono celebrati i desideri dei bambini e di tutta la comunità.

Minori, famiglie, associazioni locali, la parrocchia, docenti scolastici ed educatori si sono riuniti per l’iniziativa “Il Parco Giochi che Vorrei”, il culmine di un laboratorio che ha visto gli alunni del Plesso Digerbato esprimere attraverso disegni, poesie e pensieri i loro bisogni. I lavori esposti hanno fatto emergere il desiderio comune di avere un parco giochi inclusivo nello spazio antistante la scuola, un luogo non solo di svago e apprendimento per tutti i bambini, ma anche un ambiente che favorisca l’accettazione delle diversità e l’inclusione.

L’evento è stato organizzato dal Consorzio Solidalia, ente capofila del progetto Micropolis, selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. La collaborazione attiva di dirigente e docenti dell’Istituto Mario Nuccio, del Comune di Marsala, della Parrocchia Maria SS. della Cava, dell’associazione #ContradeAlCentro, dell’Associazione Archè Onlus e della falegnameria sociale di Sappusi in collaborazione con Ussm (Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni), delle famiglie del territorio, è stata essenziale per il successo dell’iniziativa

La Fondazione Comunitaria Agrigento Trapani, partner progettuale di Micropolis, ha lanciato una campagna di crowdfunding in collaborazione con Intesa San Paolo per finanziare la realizzazione del parco giochi inclusivo. Al raggiungimento dell’obiettivo di 5.000 € attraverso le donazioni, la Fondazione co-finanzierà il progetto con un contributo pari al 50%, cioè con ulteriori 5.000. Il contributo di tutti, anche minimo può essere fondamentale per il raggiungimento della cifra, che sarà integralmente destinata a nuovi servizi per la comunità, nella più completa trasparenza.

È possibile contribuire al progetto (qui il link).