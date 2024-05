Gli studenti del Liceo “Ruggieri” nella Giuria junior del Rec Film Festival di Rimini

Gli studenti della classe IV C del Liceo Scientifico “P.Ruggieri” sono stati nei giorni scorsi a Rimini per il REC Film Festival, svoltosi dal 2 al 5 maggio al Teatro Tarkovsij. Il REC è un festival del cinema emergente rivolto a cortometraggi italiani e stranieri, realizzati da ragazzi e giovani autori di età compresa tra i 18 e i 29 anni, con lo scopo di offrire loro una vetrina delle proprie opere multimediali e, al contempo, un’opportunità annuale di incontro, scambio culturale e condivisione di esperienze simili. L’obiettivo della kermesse che si svolge ormai da anni è quella di valorizzare la creatività giovanile in tutte le sue forme, mantenendo come denominatore comune il linguaggio cinematografico. Oltre ai film, il festival ha mostrato come anche la musica, il ballo e il canto siano ottimi strumenti per coinvolgere le nuove generazioni.

La partecipazione degli studenti del “Ruggieri” al REC Film Festival come Giuria junior dei cortometraggi in gara ha permesso loro di accostarsi al linguaggio cinematografico attraverso un occhio più competente. Fare parte della Giuria junior ha significato vivere l’evento da assoluti protagonisti: visionare i cortometraggi, condividere sensazioni e pareri con altri ragazzi provenienti da scuole di tutta l’Italia, scegliere a chi assegnare i premi, ma anche incontrare personaggi dello spettacolo, del cinema e della TV ed ascoltare i loro racconti, come Serena De Ferrari, Francesco Zenga e il giovanissimo Federico Ielapi. Fondamentale è stato l’affiancamento di un regista e attore della Giuria di qualità, Cristiano Caldironi, che ha fornito istruzioni fondamentali sulla modalità di conferimento del Premio Giuria dei Ragazzi e delle menzioni speciali. Stimoli e spunti interessanti sono stati forniti anche altri membri della Giuria di qualità, come la danzatrice e attrice Simona Meriggi, direttore artistico dell’Amarcort Film Festival, e il produttore e direttore dell’etichetta discografica “Yourvoice Records, Marco Giorgi. Molto interessante è stato anche il tour dei luoghi cari a Federico Fellini, uno tra i più grandi registi della storia del cinema, nato proprio a Rimini.