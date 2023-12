Prima Categoria: niente reti tra Primavera Marsala e Salemi

Nel quadro dell’undicesima giornata del Campionato di Prima Categoria girone A siciliana, si conclude in parità e a reti inviolate il derby tra Primavera e Salemi, in una gara molto tirata in cui è prevalso molti l’equilibrio. Mister Perricone: “Sapevamo di affrontare una signora squadra e seppur abbiamo avuto le nostre opportunità prendo per buono questo pareggio e già da subito guardiamo alla prossima partita di campionato”.

PRIMA CATEGORIA PRIMAVERA – SALEMI 0-0

Primavera: Ilario, Rizzo, Siragusa, Agate, Saffioti, Jarju, Lentini, Sekkoum, Gambina, Bonafede (15 pt Tchameni- 40 pt Gerardi, 43 pt Tilotta) Panitteri. All. Perricone

Salemi: Rizzo, Ardagna F., Blunda (37 st Stallone), Drago (22 st Orlando), Galuffo, Cappello, Caradonna, Ardagna D., Calia, Russo (30 pt Baudanza), Fratello. All. Balistreri