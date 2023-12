Marsala, Bilancio di previsione parla l’assessore Agate

Salvatore Agate, assessore al Bilancio del comune di Marsala è stato uno dei “protagonisti” delle lunghissime sedute del consiglio comunale che hanno portato all’approvazione del Bilancio.

Il Bilancio di previsione prima dell’approvazione è transitato attraverso diversi emendamenti. Lei si ritiene soddisfatto dell’esito finale?



“Il risultato finale, nonostante i diversi emendamenti, tanti soprattutto al Documento Unico di Programmazione, non si discosta di molto rispetto a quello atteso. Pertanto posso ritenermi relativamente soddisfatto nei limiti delle risorse e coperture a disposizione”.

Quali sono gli aspetti più rilevanti di spesa con le quali si potrebbero affrontare alcune problematiche urgenti per la città?



“Le spese relative alle emergenze più contingenti afferenti alle opere pubbliche, come per le manutenzioni della rete idrica e del depuratore comunale, hanno trovato copertura finanziaria e pertanto su questi aspetti possiamo essere piuttosto tranquilli. Probabilmente la disponibilità di maggiori somme avrebbe potuto concorrere ulteriormente alla sistemazione stradale ma le necessità impellenti sopra indicate non hanno consentito di fare di più in questa sede. Tuttavia, mi auguro che nel bilancio tecnico 2024-26, prossimo ad essere approvato in giunta, si possa proporre qualche correttivo anche in questa direzione”.

È un bilancio che guarda all’ordinaria amministrazione o ci sono delle proiezioni per il futuro?



” Il bilancio approvato guarda sia all’ordinario sia alla parte strategica degli investimenti con la realizzazione di importanti opere pubbliche, una tra tutte la realizzazione della nuova scuola “Cosentino” di Via Istria beneficiaria di un finanziamento Pnrr di oltre 5 milioni di euro.

Finalmente si potrà definitivamente ripristinare e consegnare la piscina comunale alla fruizione della città.

Riguardo alle forniture, il bilancio consentirà per esempio anche l’acquisto di altri scuolabus per ulteriori 300 mila euro che si aggiungeranno a quanto già investito in questi mesi per il rinnovo della flotta scuolabus, a cui questa Amministrazione ha voluto fortemente mettere mani con decisione”.

Se e cosa, avrebbe aggiunto lei personalmente rispetto allo strumento approvato?



“La coperta obiettivamente è sempre molto corta, pertanto aggiungere qualcosa significa rinunciare a qualcos’altro e oggi gli enti locali soffrono tanto per risorse scarse e trasferimenti ridotti.

Sicuramente, avendo più disponibilità per impieghi, avrei dato più spazio alle previsione di assunzione del personale soprattutto nei settori più critici e più bisognosi di nuove unità lavorative come nella polizia municipale e nel settore spl per gli autisti. Ma anche qui alle necessità finanziaria si aggiungono i limiti normativi che non ci consentono grossi interventi salvo un significativo aumento delle entrate correnti, aspetto su cui l’amministrazione sta mettendo in campo tutti gli strumenti possibili, di concerto con gli uffici di ragioneria, per incrementare i flussi in entrata e quindi migliorare il rating idoneo per l’incremento occupazionale”.

Complessivamente, il dibattito lungo e difficile che ha caratterizzato le sedute in consiglio, l’ha soddisfatta?

“E’ vero è stato lungo il dibattito in Consiglio Comunale, ma devo riconoscere che il confronto è sempre costruttivo e posso ritenermi soddisfatto, avendo potuto riscontrare la collaborazione ed un forte senso di responsabilità di tanti consiglieri che hanno lavorato intensamente e messo avanti l’interesse della città ancor prima dell’appartenenza politica”.