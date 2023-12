Sicilia regione con la più alta cifra per gli stipendi dei dipendenti

Quanto costano a Regioni e città italiane gli stipendi? Quanto spendono per il personale a tempo indeterminato? A rivelarlo un report, realizzato per l’Adnkronos dalla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica italiana, che, nell’ambito del progetto ‘Pitagora’, ha stilato una classifica dei costi sostenuti nel 2022 da Regioni e capoluoghi di Provincia per il mantenimento dei loro uffici e delle loro strutture, con tanto di assegnazione di rating.

Il dato della Regione Sicilia è da vertigini, arrivando a spendere 393.947.467,17 euro, una cifra astronomica rispetto a tutte le altre regioni; solo molto dietro l’altra isola, la Sardegna con 137.542.978,80. Terza la Lazio con 135.796.573,64 euro di spese per gli stipendi. A spendere meno di tutti è il Molise con 11.495.822,03 euro. Le altre cifre vanno dai 118.255.424,30 euro del Friuli a scendere.

(DATI)