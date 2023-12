Erice Entello Volley: sconfitte per le squadre di C maschile e D femminile

Un fine settimana difficile per le squadre di C maschile e D femminile dell’Erice Entello Volley: la prima sconfitta in casa contro il Don Orione e Capacense; la seconda nella trasferta di Palermo, contro l’Auto System Palermo.

Serie C Maschile

Cantieri Elewatt (Entello Volley) vs Don Orione e Capacense 2-3 (25-16 / 22-25 / 19-25 / 25-17 / 12-15)

I ragazzi di coach Vulpetti riescono a conquistare il primo e quarto set, cedono il secondo, quarto e quinto set. Partita molto equilibrata decisa solo al tie-break dove è prevalsa l’esperienza e qualche errore in meno.

“Sapevamo che con il Don Orione ci aspettava una partita tosta, così realmente è stata – dice coach Piervito Vulpetti – anche se entrambe le squadre non sono riuscite a mio parere ad essere costanti. Il quinto set mostra due volti. Riusciamo a gestire ottimamente la parte iniziale e ci portiamo in vantaggio fino al 6-2 ed è proprio lì che si spegne la luce. Andiamo al cambio campo su 8-6 per l’avversario, da lì la chiusura finale e vittoria meritata del Don Orione al quinto set.”

Prossimo impegno domenica 10 Dicembre in una sfida delicata a Monreale

Serie D femminile

Auto System Palermo – UnipolSai_Strazzera (Entello Volley) 3-1 (20-25 / 25-22 / 25-20 / 25-9)

L’Entello Erice ha subito a Palermo il primo stop della stagione da parte dell’Auto System! Una gara affrontata a viso aperto da entrambe le squadre. Il primo set è stato vinto dall’Entello, spinto anche dai tanti errori della squadra avversaria. Nel secondo set, si è visto tutto il valore delle ragazze dell’Auto System che hanno risposto colpo su colpo alle bordate dell’Entello che non è però riuscito a chiudere il set. Il terzo e quarto set sono stati vinti senza storia dalle palermitane, considerato il calo sia fisico che mentale delle ragazze ericine.

“C’è ancora tanto lavoro da fare soprattutto mentalmente – dice coach Maria Rosa Giliberti – Queste ragazze devono capire che in campo serve più determinazione e cattiveria agonistica. Serve combattere fino alla fine e vincere”.

Prossimo impegno sabato 9 Dicembre control’ ASD Primula presso la Palestra Pagoto di Erice TP

Gare del settore giovanile

U14b Marsala Volley vs Erice Entello 0-3 (11-25 / 19-25 / 12-25)

U15m Carnie e Sfizi Entello vs Volley Club Sciacca 3-0 (25-23 / 25-20 / 25-16)

U16F Salemi Volley Project vs Erice Entello 0-3 (20-25 / 19.25 / 14-25)

U18f Pol. Libertas Partanna vs HDG Broker Entello 3-0 (25-21 / 25-21 / 25-11)

U19 VSC Mazara vs Carni e Sfizi Entello 0-3 (21-25 / 17-25 / 19-25)