Emozionante la proiezione del documentario “Marsala 11 maggio ’43 – Racconti di guerra e di rinascite”, prodotto da Navarra Editore – VIDEO

Si è conclusa con un sentito applauso la proiezione del documentario “Marsala Undici Maggio ’43 – Racconti di guerra e di rinascita”, presentato mercoledì scorso al Cinema Golden di Marsala. Curato da Daniele Ienna e prodotto da Navarra Editore in occasione della terza edizione del Festival il Mare Colore dei Libri, il documentario raccoglie, a memoria perenne, le testimonianze di nove protagonisti di quella drammatica giornata che, ottant’anni fa, colpì al cuore la città, portandosi dietro un numero altissimo di vittime e distruggendo gran parte del suo patrimonio architettonico ed edilizio. Come tanti pezzetti di un puzzle, le singole storie di vita si intersecano per restituire un’immagine vivida di ciò che l’11 maggio del 1943 ha rappresentato per la Marsala di allora e per quella che è scaturita dalle macerie. Una città lacerata nell’animo ma, come raccontano gli stessi protagonisti, capace di guardare alla rinascita. Foto di famiglia, immagini storiche e i loro volti si alternano sullo schermo con la capacità di trascinare lo spettatore dentro il dolore, le paure, la giovanile incoscienza e le speranze di quei momenti.







Il montaggio, autentico e sapiente, rende merito a racconti appassionati che, a distanza di lunghi anni, diventano ponte fra passato e presente, voci autentiche di un tempo che fu e che è. Pietro Alagna, Nuccia Clarkson, Carmelo Del Puglia, Ugo Forti, Gaspare Li Causi, Rosanna Majorca, Rosa Martinez, Elio Piazza, Gioacchino Aldo Ruggeri: donne e uomini che non solo hanno contribuito, nella loro vita, alla crescita culturale e imprenditoriale di questa città, ma che, attraverso questa testimonianza, hanno donato alla cittadinanza preziosa memoria storica, umana e civile. Proprio in virtù di ciò, una copia del documentario verrà consegnata al Comune di Marsala. La proiezione è stata preceduta dall’intervento del curatore Daniele Ienna e dell’editore Ottavio Navarra che hanno evidenziato entrambi i risultati ottenuti quest’anno dal Festival Il Mare Colore dei Libri e del ruolo che punta ad avere come spazio di ragionamento critico. Presenti anche alcuni dei protagonisti del documentario, a cui è andato il ringraziamento per la collaborazione, e Sergio Martino che ha curato riprese e montaggio. In mattinata, “Marsala Undici Maggio ’43 – Racconti di guerra e di rinascita” era stato presentato, nello stesso luogo, agli alunni di alcuni istituti superiori della città.