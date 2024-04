A Petrosino si dimette l’assessore Franco Pellegrino: “Motivi personali, nuovi percorsi”

In occasione dell’ultimo Consiglio comunale del 23 aprile, sono state rese note le dimissioni dalla carica di assessore comunale del dottor Franco Pellegrino. Nella lettera di dimissioni, Pellegrino fa riferimento a motivazioni esclusivamente personali e ringrazia il sindaco per la fiducia e la stima che rimarrà, sottolinea, anche per il futuro. L’ex assessore estende i suoi ringraziamenti a tutti i colleghi della giunta e ai consiglieri comunali sia di maggioranza sia di opposizione.

“A nome mio e di tutta l’amministrazione – dichiara il sindaco Anastasi – desidero esprimere il mio e nostro più sincero ringraziamento per il servizio che ha reso alla nostra comunità. Durante il suo mandato, l’assessore Pellegrino ha lavorato con dedizione e passione, contribuendo al benessere e allo sviluppo del nostro territorio. La pacatezza, l’impegno e il garbo istituzionale con cui l’assessore Pellegrino ha lavorato in questi mesi, rimarranno per me un esempio e una cifra con cui affrontare quotidianamente le mille fatiche amministrative .Mentre rispetto la sua decisione di intraprendere nuovi percorsi e gli auguriamo il meglio per il futuro, voglio esprimere la nostra gratitudine per il suo impegno e per i valori che ha incarnato nel suo ruolo“.