Avis, convegno divulgativo a Petrosino

Si è tenuto Sabato 2 Dicembre 2023 nell’aula consiliare del comune di Petrosino, un convegno divulgativo sul tema “Un gesto di Amore e di civismo a tutela della Salute pubblica“.

L’iniziativa è stata promossa dall’Avis Provinciale Trapani con il patrocinio dell’amministrazione, per parlare della Donazione del sangue ed emo componenti, importanza della formazione BLSD e soprattutto dell’impegno di Avis per la salute pubblica e lo sviluppo del volontariato.

Dopo i saluti di benvenuto del sindaco Giacomo Anastasi, i relatori Francesco Licata (Presidente dell’Avis Provinciale), Salvatore Stuppia (direttore sanitario Avis provinciale), Pietro Accardo (ematologo), Omar Santangelo (medico istruttore BLSD), Enza Maria Giglio (presidente Avis Petrosino) e le donatrici Marisa Giacalone, Caterina Valenti e l’ operatrice volontaria Servizio Civile Universale di Avis Natalia Biondo hanno animato la discussione su come un semplice gesto di Amore possa contribuire fattivamente alla tutela della salute.

Molta partecipazione e interesse da parte della comunità di Petrosino soprattutto dei più giovani, studenti dell’ITG. A conclusione dell’evento l’Avis Provinciale Trapani, grazie al contributo di Fondazione con il Sud per il progetto “comuni cardio protetti” ha donato un defibrillatore semiautomatico al comune di Petrosino per metterlo a disposizione della propria comunità. Soddisfazione del presidente Francesco Licata che ha ringraziato l’amministrazione comunale per la sensibilità e disponibilità ad accogliere l’evento e sottolinea: ” Oltre gli importanti temi trattati, abbiamo messo un altro tassello al progetto “comuni cardio protetti”, infatti nell’arco poco più di un anno e mezzo abbiamo installato DAE a Campobello di Mazara, Castelvetrano, Santa Ninfa, Gibellina, Poggioreale, e grazie all’Avis Valderice e Avis Calatafimi, altri DAE a Valderice, Custonaci, San Vito lo Capo, Buseto Palizzolo e Calatafimi.”

“Un sentito ringraziamento all’Avis per il prezioso lavoro che da anni svolgono nel nostro territorio. Il convegno di oggi è stata un’occasione per diffondere ancora di più il valore del dono e spero che sempre più cittadini si avvicineranno all’associazione per diventare donatori Avis. A nome di tutta la comunità petrosilena un grazie speciale all’Avis provincia di Trapani, all’Avis Petrosino e alla Fondazione con il Sud per la donazione del defibrillatore semiautomatico che andremo ad installare nei locali della Casa del volontariato e delle culture”, la dichiarazione del Sindaco di Petrosino Giacomo Anastasi