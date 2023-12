Tennistavolo Marsala: tutte le gare della “Lecocq” al Professionale Cosentino

Torna a giocare nel suo fortino, della Palestra dell’Istituto Professionale Cosentino del centro lilybetano, la “Germaine Lecocq Amaro Monte Polizo Marsala” che dopo le tre sconfitte consecutive in trasferta contro Castellana Grotte, Torre del Greco e Mugnano di Napoli proverà a dare una svolta al proprio campionato di B1 vista anche la situazione in classifica che vede i ragazzi di Coach Claudio Amato in fondo alla stessa con i soli due punti conquistati nell’unico match casalingo su cinque giocati sino ad oggi.

Il particolare calendario di questo difficile ed appassionante girone E del Campionato serie B1 prevede per la “Lecocq” due incontri casalinghi in due giorni consecutivi. Il primo, i lilybetani lo giocheranno oggi contro la capoclassifica TT Cava dei Tirreni che con 4 vittorie su 5 match giocati è la prima candidata alla vittoria finale del torneo, almeno sino a questo momento. Il secondo match verrà giocato domani, contro TT Città di Siracusa che con 3 vittorie su 5 match giocati naviga in acque tranquille della classifica.

Sarà una vera prova del nove per capitan Pasquale Titone e compagni che dovranno approfittare dei due turni casalinghi facendo affidamento sull’ottimo rendimento che Eduardo Gonzales ha avuto sino ad oggi di 12 vittorie su 15 partite giocate in questa stagione e sulle capacità che il capitano Pasquale Titone (1 su 7) ed i giovani Alessandro Amato (1 su 6) ed Alessandro Guttuso (2 su 12) hanno sempre saputo dimostrare tra le mura amiche.

Viste tutte le sfide già giocate, saranno match assolutamente alla portata del Team dato che, Cava dei Tirreni giocherà con Petrescu capace di un 15 su 15 match e con Gammone (9 su 14), e Siracusa invece con Vassilev (12 vinti su 14), Ganci (5 su 10) e Moncada (5 su 11). Alla palestra dell’Istituto Cosentino si attende il grande pubblico degli appassionati per queste due sfide che la “Lecocq” affronterà, in questa ultima parte di girone di andata, anche grazie agli sponsor.

La diretta dei due eventi verrà trasmessa sul canale Youtube della Germaine Lecocq ed il link postato sul profilo Facebook “Asd Germaine Lecocq”.