I sindacati incontrano la neo prefetta di Trapani

“Abbiamo esposto tutte quelle che riteniamo essere questioni prioritarie per il tessuto economico del territorio, per il mondo del lavoro, per il rilancio delle infrastrutture fondamentali per la città di Trapani e delle politiche sociali e sanitarie per i pensionati e le fasce più deboli della popolazione. Tutto ribadendo quanto sia fondamentale lavorare in sinergia per costruire percorsi che portino alla rinascita della città”.

Ad affermarlo sono i segretari generali Cgil Trapani Liria Canzoneri, Cisl Palermo Trapani Leonardo La Piana all’incontro insieme al segretario territoriale Cisl Massimo Santoro, e Uil Trapani Tommaso Macaddino, che sono stati ricevuti dalla neo Prefetta di Trapani Daniela Lupo.

“Apprezziamo la disponibilità della Prefetta che ha mostrato di avere grande sensibilità e attenzione per tutti i temi che abbiamo esposto, che verranno trattati singolarmente anche con le nostre federazioni in rappresentanza di tutte le categorie di lavoratori e dei pensionati. Fra le emergenze del territorio, oltre la povertà crescente, l’occupazione giovanile in stallo, c’è anche il tema della legalità, e dunque della lotta alle infiltrazioni mafiose , del contrasto al lavoro nero e la priorità della sicurezza nei luoghi di lavoro, perché ancora oggi la nostra provincia registra dati allarmanti sul fronte degli infortuni. Siamo certi che su tutto questo – concludono Canzoneri, La Piana e Macaddino – lavoreremo insieme alla Prefettura, per noi da sempre grande mediatore nei momenti di tensione sociale”.