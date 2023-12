A Trapani lo Street workout per le vie della città

Sabato 2 Dicembre 2023 la VIII Edizione dello Street workout per le vie del centro storico di Trapani, si prevedono circa 300 partecipanti.

Si rinnova, ancora una volta a Trapani, l’appuntamento con lo Street workout, l’atteso evento sportivo all’aria aperta in cuffia, di importanza nazionale.

Si terrà sabato prossimo la VIII Edizione dello Street workout per le vie del centro storico di Trapani, organizzata dall’Asd Accademia Sport Trapani e, quest’anno, sponsorizzata dal Centro Radiologico Campione.

L’appuntamento è alle16,30 a Torre di Ligny da cui partirà una camminata nei luoghi più suggestivi della città: un fiume che, ad oggi, conta circa 300 iscritti con in testa il direttore generale dell’ “Accademia” Francesco Gambicchia e i top trainer Roberto Mazzoli ed Edoardo Ponsele’ di Roma, Claudio Masi di Bari, Giovanni Zuppardo e Max Salerno, oltre allo staff dell’Accademia Sport Trapani.

Il percorso dell’evento, già organizzato a San Vito Lo Capo, a Erice vetta e per la quarta volta a Trapani, si svolgerà con una cuffia wireless attraverso la quale i partecipanti seguiranno le indicazioni dei trainer.

Il percorso prevede una camminata, con momenti di fitness, di circa due ore nei luoghi più suggestivi della città dove saranno allestiti postazioni di fitness, di benessere fisico e postazioni emozionali, oltre a una postazione di danza a cura di Spazio Danza di Monica Montanti. Passando per l’ex piazza del Mercato del Pesce, piazza Saturno, Palazzo Lucatelli e via Ammiraglio Staiti si farà ritorno a Torre di Ligny.

Il cuore della città antica si colorerà di giallo fluo: tutti i partecipanti riceveranno la maglia ufficiale dell’evento, uno scaldacollo, una sacca e un cappellino di Babbo Natale.

Per informazioni e per partecipare all’evento, il cui costo a persona è di 20 euro, si può telefonare allo 0923 566948, al 3387416936 o ci si può recare nella palestra dell’Asd Accademia Sport Trapani, in via dell’Acquedotto 11, Casa Santa – Erice.

“Lo Street workout – dice il direttore generale dell’Accademia Francesco Gambicchia – è sempre un evento molto atteso che coniuga sport, benessere fisico, divertimento e amore per i luoghi della nostra città e per le sue risorse ambientali e culturali. Sabato il centro storico si trasformerà in una palestra a cielo aperto con le vie che faranno da “attrezzo ginnico”. Vi aspettiamo numerosi per condividere un evento unico nel suo genere”.