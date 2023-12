Marsala: in Piazza Pizzo week end di karting cittadino in memoria di Peppe Arini

Nel week end marsalese, da oggi e fino a domenica 3 dicembre, si svolgerà una manifestazione di karting in Piazza Francesco Pizzo (Inam). Si tratta della finale del Trofeo nazionale “Circuiti Cittadini” dedicato alla memoria di Peppe Arini, appassionato di go-kart venuto a mancare il 23 febbraio scorso dopo una brutta malattia.

Della sua passione Arini, negli anni, ne fece un mestiere, mettendo su un suo team che grazie alla bravura, alla professionalità e alla serietà che gli ha dedicato, in breve tempo diventò un team di spicco nel Campionato regionale. Gli organizzatori della tappa marsalese scrivono: “Per chi non ha avuto la fortuna di conoscere Peppe, era un ragazzo sincero, dolce e umile, rispettato da tutti, un tipo sempre disponibile e pronto ad aiutare chiunque, pure la concorrenza; invitiamo la cittadinanza a partecipare perchè ci saranno delle sorprese”.

La manifestazione, organizzata dall’Associazione PKS Italia Motorsport e che si avvale del patrocinio dell’Amministrazione comunale, vedrà alcune modifiche alla circolazione veicolare e alla sosta in Piazza Pizzo e vie limitrofe. Come si legge nell’ordinanza della Polizia Municipale, oltre alla piazza suddetta sono interessate ai divieti le vie A. Fazio, F. Noto, M. Gandolfo, F. Crispi e Forti Bonanno. Si invita pertanto a prestare attenzione all’apposita segnaletica, indicante giornate e orari in cui vigono i divieti.

Il provvedimento evidenzia che nel corso della manifestazione – ogni 15/30 minuti, durante le pause tecniche – verranno consentiti passaggi pedonali attraverso appositi varchi sorvegliati dal personale dell’organizzazione.