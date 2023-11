Al Provinciale l’Angri non si presenta contro il Trapani ma i tifosi sì…

Ha dell’assurdo quanto accaduto ieri pomeriggio allo Stadio Provinciale di Trapani, per gli ottavi di finale di Coppa Italia Serie D. Il Trapani Calcio doveva incontrare l’US Angri che non è partito alla volta del capoluogo di Provincia e quindi non è sceso in campo.

La gara ovviamente è terminata 3-0 a tavolino e i granata avranno accesso ai quarti di finale dove affronteranno la vincente di Casarano e Cavese.

La nota più triste è quella dei tifosi dell’US Angri giunti al Provinciale senza la squadra, manifestando il proprio dissenso contro la propria società mostrando lo striscione con la scritta “In assenza di una partita reale, presenti per un ideale”.