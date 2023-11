Palestra “Pinco” a Trapani, al via i lavori di riqualificazione

Al via, stamani, i lavori presso la Palestra “Pinco” sita al Lungomare Dante Alighieri di Trapani per un importo pari a €2.171.370,66. Saranno realizzati l’ampliamento e la riqualificazione della palestra, che avrà una superficie complessiva di circa 1000 mq, dove si potranno praticare pallacanestro, pallavolo e calcetto indoor. Verranno riqualificati anche gli spazi sportivi esterni offrendo anche alla locale scuola Gian Giacomo Ciaccio Montalto ulteriori spazi sportivo didattici.

I lavori verranno realizzati dalla Società Cooperativa Costruzioni Sud e dureranno un anno. La palestra Pinco è chiusa dal 2015. È una delle storiche palestre cittadine, sede in passato di notevoli eventi sia di pallacanestro sia di pallavolo ma anche altri numerosi sport.

“Questa è una delle tante palestre – afferma il sindaco Giacomo Tranchida – che, con un colpo di spugna, in una notte, in assenza di una certificazione, qualche Amministrazione passata ha deciso di chiudere, di fatto “aprendola” al vandalismo. Noi in questi anni abbiamo lavorato conquistando finanziamenti, adesso raccogliamo i frutti: riapriremo anche la palestra Pinco. Ringrazio gli assessori passati, Dario Safina e Andreana Patti, e i presenti, Vincenzo Abbruscato ed Emanuele Barbara”.

Il progetto lo ha illustrato l’assessore allo Sport Emanuele Barbara: “Realizzeremo un campo polifunzionale per il calcetto indoor, la pallacanestro e il volley. Saranno raddoppiati gli spogliatoi per consentire una fruizione completa degli spazi e si interverrà per rendere l’impianto omologabile alle varie federazioni sportive. I lavori dureranno un anno. Sono felice che a questa consegna dei lavori abbia partecipato anche la famiglia Pinco: l’obiettivo è costruire un progetto sportivo con le locali associazioni che non si riveli poi una cattedrale nel deserto in termini gestionali”.