A Marsala gli spettacoli di Roberto Vecchioni e Luca Argentero

Concerti Sicilia, la pagina Facebook degli eventi dell’isola, annuncia due importanti spettacoli per la Città di Marsala.

Ancora non si conoscono ulteriori dettagli, nè chi organizza, visto che qualche settimana fa si è alzato un polverone per gli eventi organizzati dall’Handball Erice, con il via libera del Comune lilybetano, poi smentiti dai manager degli artisti Fiorella Mannoia ed Edoardo Leo.

Però potrebbe essere di nuovo in questo contesto, che si terranno. In quanto il mese scelto, anche in questo caso, è maggio.

Il 2 maggio 2024 un grande ritorno, quello del professore Roberto Vecchioni al Teatro Impero. Il 14 maggio sarà la volta del noto attore Luca Argentero che porterà sul palco “E’ questa la vita che sognavo da bambino?” con la regia di Edoardo Leo.

I biglietti saranno disponibili a breve nelle piattaforme online.