A Trapani la linea 2 bus sarà a disposizione per lo sbarco e imbarco da e per Pantelleria

Con nota del 27 novembre scorso, l’Azienda Trasporti e Mobilità di Trapani ha comunicato all’Autorità di Sistema Portuale del Mar di Sicilia Occidentale e al sindaco del Comune di Trapani, la propria disponibilità a variare, con decorrenza 1° dicembre 2023, il percorso della linea 2 dei bus per metterla a disposizione dei passeggeri in imbarco e sbarco presso la banchina sporgente del Molo Ronciglio di Trapani, molto utilizzata per chi arriva e parte da e per Pantelleria.

Le fermate da utilizzare saranno quelle di Via Ammiraglio Staiti/Piazzale Ilio; il servizio per l’utenza è gratuito.

“Ci sia consentito ringraziare il sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida e tutta l’Amministrazione comunale che, unitamente al deputato all’ARS, Dario Safina, hanno messo in campo ogni possibile sforzo affinché si potesse attivare questo servizio di fondamentale importanza per tutta la comunità pantesca, con l’auspicio che si possa dare allo stesso continuità nel tempo”, afferma il Circolo del PD di Pantelleria”.