Premio Cambiamenti 2023, alla finale regionale due aziende del trapanese

Ci sono anche due aziende del trapanese tra quelle finaliste della tappa siciliana del Premio Cambiamenti 2023, il concorso nazionale indetto dalla Cna che premia il pensiero innovativo delle imprese italiane.

L’iniziativa della Confederazione, alla sua settima edizione, ha l’obiettivo di sostenere le migliori imprese italiane nate negli ultimi cinque anni che hanno saputo “riscoprire le tradizioni, promuovere il proprio territorio e la comunità, innovare prodotti e processi e costruire il futuro”.

Caratteristiche, queste, che a diversi livelli sono state individuate anche in due eccellenze imprenditoriali della provincia di Trapani: la BeeHive- Valore Sud, un’impresa sociale che destina tutto l’utile prodotto ad attività che vedono al centro il South Working e la formazione digitale; e i Nuovi Mille srl, una startup fondata da esperti in campo agricolo e di energie rinnovabili per offrire soluzioni di smaltimento dei rifiuti organici in ambito residenziale, commerciale e agricolo che rispettino i principi dell’Economia Circolare.

Entrambe presenteranno il loro progetto, il know how aziendale acquisito e la loro vision sul futuro, alla giuria che decreterà la miglior startup siciliana, la quale andrà di diritto alla finale nazionale del Premio.

L’evento regionale si terrà nella giornata di giovedì 30 novembre, dalle ore 10 alle 13.30 circa, nella location della Villa Flora di Caltanissetta.

“Siamo molto contenti del successo di queste imprese a noi associate- dichiarano il Segretario e il Presidente di CNA Trapani, Francesco Cicala e Giuseppe Orlando- che hanno avuto il coraggio di stimolare un cambiamento innovativo nella realtà del nostro territorio. Le nostre risorse e i nostri migliori talenti hanno proprio bisogno di imprenditori illuminati che li valorizzino a pieno”.

Il concorso nazionale indetto da CNA è molto ambito, sia per il prestigio che ha acquisito nel tempo, che per il valore dei premi che mette in palio, in denaro e altre agevolazioni, grazie al sostegno di diversi partner.