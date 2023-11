Eccellenza Femminile: il Marsala perde a Brolo

La 5ª giornata di Campionato Eccellenza Regionale Femminile tra JSL Junior Sport Lab e Calcio Femminile Marsala termina sul risultato di 3-1 per le brolesi che strappano alle azzurre il primo posto nel girone A. A firmare il match al Comunale di Brolo, le tre reti di Bilardi al primo tempo, di Carollo e Nigito al secondo tempo insieme al calcio di rigore trasformato in gol da Alcamo per le llilybetane.

Prossimo appuntamento per il CF Marsala domenica 3 dicembre alle ore 14.30 presso il Comunale di Caprileone per l’apertura del ritorno del girone A di Campionato.

Tabellino di gara

Risultato: 3-1

Marcatori: Bilardi (JSL) (34’ pt), Carollo (JSL) (47’ pt), Nigito (JSL) (9’ st), Alcamo (R) (Marsala) (33’ st).

JSL Junior Sport Lab: Scaffidi, Carollo (Saraò 27’ st), Zappulla, Venuto, Bilardi, Merlino, Russo, Salerno, Bertè (Patti 35′ st), Amante, Nigito (Colandrea 19’ st). Panchina: Caravello, Saraniti, Pizzino, Parisi, Muschio, Colandrea, Di Leo, Patti, Saraò. Allenatore: Marco Palmeri

CF Marsala: Donato, Via, Di Napoli, Alcamo, Pisciotta, Manuguerra (Pipitone B. 1’ st), Termine, Musumeci (Bahloul 19’ st), Bannino, Agozzino, Guzzo. Panchina: Bahloul, Giacalone G, Pipitone B. Allenatore: Valeria Anteri

Arbitro: Francesco Bonomonte sezione di Palermo

Ammonizioni: Claudia Bannino (Marsala)

Campo da gioco: Comunale di Brolo