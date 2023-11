Volley, la GesanCom Marsala batte Chieti e risale in classifica

Convincente vittoria della GesanCom Marsala Volley che batte in casa le abruzzesi di Tenaglia Altino Chieti per 3-1 con i parziali 25/15, 21/25, 25/21 e 25/18. Un’ottava giornata del Campionato serie B1 di Volley femminile che rilancia in classifica le lilibetane di coach Ciccio Campisi che così, grazie ai tre punti conquistati, tallonano Teramo ed Altino ad un punto di distanza e si avvicinano di altri due punti a Fasano che perde di misura ad Arzano.

Starting six Marsala con la diagonale Grippo/Varaldo, le centrali Galiero e Caserta e le schiacciatrici Gasparroni e Silotto, libero Norgini. Coach Giandomenico risponde con Micheletti in regia, Orazi fuorimano, Cometti e Montechiarini al centro, Angeloni e Giometti di banda, libero Giubilato. Un primo set in cui le lilibetane partono bene da subito costringendo Altino ad inseguire, una bella partita in cui si distingue da subito tutto il fronte di attacco lilibetano, poi, il break che stacca il punteggio fino al finale 25/15. Nel secondo set, invece, le ospiti approfittando di qualche errore di troppo delle marsalesi creano una forbice che ha avuto un massimo di otto punti di vantaggio. Sarà così Altino ad aggiudicarsi il parziale per 21/25.

Terzo e quarto set iniziati punto a punto, poi Marsala Volley riesce ad allontanarsi ed anche se le abruzzesi tenteranno di rientrare, saranno sempre le lilibetane a staccarle nel punteggio fino ai finali 25/21 e 25/18. Due set in cui le due formazioni si sono date battaglia a viso aperto con difese estreme e recuperi spettacolari da una parte e dall’altra. Note positive: quattro giocatrici in doppia cifra e gli aces in battuta di Grippo e Varaldo a sugellare la splendida giornata.

Tabellino:

GesanCom Marsala Volley: Varaldo 19, Caserta 15, Grippo 8, Galiero 12, Silotto 10, Gasparroni 15, Norgini (L), Morciano 2, Modena 0, Sturniolo 0, Bergese ne. Allenatore: Ciccio Campisi.

Tenaglia Altino CH: Orazi 11, Montechiarini 6, Michieletti 3, Cometti 7, Giometti 7, Angeloni 2, Giubilato (L), Ferrara 12, Tega 2, Ricci 0, De Camillis ne. Allenatore: Emiliano Giandomenico.

Note Battuta (punti/errori): Marsala 17/12, Altino 2/7 – Muri punto: Marsala 6, Altino 9.