Marsala, donate all’Ente Mostra due opere del pittore Giovanni Enzo Zerilli

L’Ente Mostra di Marsala ha oggi presentato ufficialmente due opere del pittore Giovanni Enzo Zerilli di recente acquisite per donazione da parte della professoressa Bianca Maria Barattelli. Si tratta di due quadri a olio su tela che rappresentano una fontana di paese e una veduta, databili intorno al 1960, provenienti dalla collezione privata della famiglia e a lei pervenuti in eredità. L’artista era amico di suo padre, il dottor Antonio Barattelli, che in quegli anni aveva diretto la filiale marsalese della Banca d’Italia, e negli anni ha continuato a testimoniare la solidità del legame amicale anche attraverso il dono alla famiglia Barattelli di numerosi quadri.

Il contatto tra la professoressa e l’Ente Mostra è stato avviato e portato avanti grazie al Preside Salvatore Ierardi, da sempre caro amico della famiglia Barattelli.

La professoressa vive a Verona ma è nata a Marsala nel 1960 ed è da sempre profondamente legata alla Sicilia: con la sua donazione ha voluto rendere omaggio all’amicizia che per tanti anni ha legato Zerilli e suo padre, ma anche lasciare un segno tangibile dell’affetto che porta alla sua città natale e alla Sicilia, per lei patria non solo anagrafica ma anche e soprattutto elettiva.