Il Marsala Futsal vince in rimonta

La rimonta sul finale del Marsala Futsal sulla Drago Acireale, fa impazzire il Palasport San Carlo e porta a casa una vittoria incoraggiante per l’ambiente. Adesso il Marsala si trova a 11 punti e a 7 giornate di Campionato di serie B Calcio a 5 Girone H.

Primo tempo

Non sembra girare bene sin dal fischio d’inizio per il Marsala Futsal che paga subito un errore in difesa, con l’Acireale che non ci pensa un secondo a metterla in rete grazie a Maccarone. Sette minuti più tardi, salendo sulla fascia, gli ospiti vengono premiati da uno scambio tra Raffagnino e Yamada che batte il portiere azzurro. E’ 2 a 0.

Gli uomini di Mister Giacalone non si fanno intimidire soprattutto davanti al proprio numeroso e caloroso pubblico: racimolano le energie mentali e sul finire del primo tempo, al 17’, sull’allungo di Matteo De Bartoli per Alessandro Patti, quest’ultimo la tocca prodigiosamente per Jorge Tendero che fa scuotere la rete avversaria. Il primo tempo termina sul 2 a 1 per l’Acireale.

Secondo tempo

Forte dell’aver accorciato le distanze, il Marsala ci crede e al 5’ su un’azione di gruppo nell’area acese, Christian Pierro sfodera un gran tiro decentrato e pareggia i conti. Da qui in poi la gara è uno show al cardiopalma: all’11’ torna in vantaggio l’Acireale con Fama dopo un’azione degna della serie B che rappresenta; al 15’ gli azzurri fanno gruppo come non mai, non mollano la sfera e Gabriele Foderà mette a segno il 3 a 3; neppure un minuto dopo sono ancora gli ospiti a ripartire veloce sulla fascia e Yamada va in goal. Al 18’ è di nuovo Foderà che sblocca il pari ricevendo un ottimo pallone da Tendero che sulla destra piazza dietro le spalle del portiere acese.

Quando manca meno di un minuto alla fine della partita, è assedio azzurro, con Tendero che generosamente regala assist, uno dei quali verso Capitan Pizzo che segna il 5 a 4 definitivo a circa 20 secondi dalla fine facendo letteralmente venire giù il Palazzetto.

Tabellino di gara

Marsala Futsal 2012: Marco Villa, Giovanni Buffa, Giuseppe Costigliola, Gabriele Barcellona, Gabriele Foderà, Matteo De Bartoli, Gabriele Pellegrino, Alessandro Patti, Christian Pierro, Vito Pizzo, Nicolas Valenti, Jorge Tendero. All. Vincenzo Giacalone.

Drago Acireale: Mario Giappone, Marco Pappalardo, Edoardo Fama, Salvatore Raffagnino, Emanuele Spina, Salvatore Maccarone, Seby Coco, Leandro Saraceno, Giordano Grasso, Jiei Yamada, Luca Tomarchio. All. Marcello Magalhaes.

Marcatori: Maccarone (0,10’’ p.t.), Yamada (7’ p.t. e 15’ s.t.), Fama (11’ s.t.) – DA; Tendero (17’ p.t.), Pierro (5’ s.t.), Foderà (15’ e 18’ s.t.), Pizzo (19’ s.t.) – MF2012

Ammoniti: Barcellona, Pierro, De Bartoli (MF 2012); Giappone, Tomarchio, Saraceno (DA)

Arbitri: Antonino Mandaradoni (Vibo Valentia), Davide Gammaro (Rossano), crono Sebastian Colletta (Trapani)