Al Palasport “Leonardo Da Vinci” di Catania, la Nuova Pallacanestro Marsala rimedia una sconfitta contro l’Alfa Basket con il risultato di 92-87 nel Campionato di serie C. Partita combattuta, vivace e ricca di emozioni con gli azzurri che giocano senza alcun timore vista la precedente vittoria e la voglia di accumulare punti in classifica.

I catanesi soffrono nei primi due parziali, ma poi prendono in mano le redini della partita. Il primo periodo si chiude sul 22-21 per gli etnei. Marsala trascinata da Dancetovic (36 punti a fine gara per lui) non molla mai e all’intervallo lungo conduce per 42-37. Poi però sale in cattedra Marco Pennisi che fa la differenza trascinando i padroni di casa al successo. L’Alfa Basket Catania arriva ad un massimo vantaggio di +10, ma Marsala resta in partita fino alla fine con Tamulis e Dancetovic sempre precisi nelle conclusioni a canestro. Nel finale l’Alfa respinge i tentativi di rimonta del Marsala.