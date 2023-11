Marsala Doc ‘massiccia’ a Palermo e a Gela

Ancora successi per gli atleti della Polisportiva Marsala Doc. Da Gela a Palermo, passando per Verona e Palagiano. Massiccia la partecipazione dei biancazzurri alla Maratona e alla Mezzamaratona di Palermo. In dodici hanno corso la distanza più lunga (42 km e 195 metri) e diciannove la “mezza”.







Tra i primi, la miglior prestazione (3 ore, 14 minuti e 32 secondi) è stata quella di Fabio Sammartano, 39° assoluto su 316 arrivati al traguardo posto davanti al Politeama. E tempi record anche per parecchi altri tesserati con la società del presidente Filippo Struppa. Da Dario Stracquadanio (3:30:18) a Vito D’Errico (3:30:44), arrivato insieme al padre, l’inossidabile Michele D’Errico, a Salvatore Villa (3:35:17), ad Edoardo Di Sarno (3:35:40) e a Gianpaolo Graffeo (anche lui 3:35:40). In questo plotone, tranne Michele D’Errico, naturalmente ancora primo nella sua categoria d’età (SM65), tutti hanno ottenuto il loro nuovo primato personale. Graffeo, in particolare, ha demolito il suo precedente pb.

A completare il successo sono stati, nell’ordine, Antonio Pizzo (3:42:39), Ignazio Cammarata (3:48:34), Matilde Rallo (3:48:35), Ignazio Abrignani, terzo nella SM65, e Antonio Vatore. Nella “mezza” si sono distinti Giuseppe Mazzara (1:25:44), 40esimo assoluto su 939, e Antonino Genna, che con il tempo di 1:32:33 ha centrato il suo nuovo primato e sfiorato il podio di categoria (4° nella SM55). Alla maratonina di Gela (1:27:52) tra i marsalesi ha primeggiato Michele Galfano (1:23:23), secondo nella SM, seguito da Fabio Sammartano (1:25:32), quarto nella SM45.

Questi gli altri classificati: Antonino Genna (1:34:14), Ignazio Cammarata (1:35:21), Francesco Croce (1:35:27), Antonio Pizzo (1:36:01). Infine, da sottolineare la prodigiosa “6 ore” di Michele D’Errico, che a Palagiano, in Puglia, è stato un’altra volta primo di categoria e con i suoi 61 km e 323 metri percorsi è stato quinto assoluto.