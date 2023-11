Il cantautore Giacomo Rossetti a Marsala con il libro “La solitudine degli spaghetti”

Un intero weekend siciliano per lo scrittore e cantautore Giacomo Rossetti per la presentazione di “La solitudine degli spaghetti” il suo primo libro pubblicato su Area Navarra per Navarra Editore.

Giacomo Rossetti è un cantautore toscano, musicista, autore e performer. Da molti anni ha fatto della musica la sua professione, suonando sia su tutto il territorio nazionale che all’estero. Come cantautore, ha al suo attivo due album: “La Mia Libertà” (2010) e “L’Amore è una bicicletta con le ruote quadrate” (2019). Nel 2018 ha vinto il “Premio Pierangelo Bertoli”. Durante il lockdown del 2020, che ha impedito a tutti i musicisti di esibirsi per oltre un anno, Rossetti ha scelto di andare a suonare e di raccontarsi nel bosco. Da quell’esperienza è nato lo spettacolo “Dal bosco al teatro”, portato in scena con successo dal 2021 in alcuni teatri italiani e il libro di recente pubblicazione “La solitudine degli spaghetti”.

In questo trascinante esordio narrativo, Giacomo Rossetti ci trasporta con ironia in un mondo tanto spietato quanto sereno, a tratti impietoso e crudele, raccontato da sotto le fronde di un bosco che è un po’ rifugio e un po’ prigione, ma che accoglie tutti quanti, senza chiedere niente in cambio. Dalla magia e dal silenzio di questo luogo insolito e solitario si dipanano i suoi racconti emozionanti, ironici e poetici.

A Marsala Giacomo Rossetti sarà ospite del Centro Culturale “Finestre sul Mondo” sabato 25 novembre alle 17,30. Ad introdurre lo scrittore sarà Francesco Vinci. Giacomo Rossetti dialogherà con il cantautore siciliano Stanislao. Ingresso libero.