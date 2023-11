Maria Caterina Vitaggio, il soprano marsalese tra i finalisti del “First Italian WorldWide Opera”

Grande traguardo per un’artista marsalese. Si tratta del soprano Maria Caterina Vitaggio, di 22 anni, con alle spalle già una lunga gavetta fatta di tanto studio e passione per il canto lirico.

Maria Caterina ha raggiunto la fase finale del concorso internazionale “Vincerò First Italian WorldWide Opera Competition”, a cui hanno partecipato ben 500 cantanti da tutto il mondo.

“Studio musica sin da bambina – ci racconta Maria Caterina Vitaggio -. Ho conseguito sia il diploma accademico di primo livello che il diploma accademico di secondo livello in Canto Lirico, presso il conservatorio A. Scontrino di Trapani, con il massimo dei voti, la lode e la menzione sotto la guida del soprano Patrizia Alba Pace. Nel 2014, ho partecipato alla Carmen di Bizet organizzata dall’Ente Luglio Musicale Trapanese per la regia di Alessio Pizzech e la direzione di Ivo Lipanovic e nell’ottobre del 2018 ho fatto il mio debutto nel ruolo di Barbarina ne ‘Le nozze di Figaro’ di Mozart realizzata in forma di concerto presso il Teatro Sollima di Marsala con la direzione del M° Carlo Magni. Dal 2019 svolgo un’intensa attività concertistica, operistica e da camera nel territorio marsalese e trapanese”.

Maria Caterina ha avuto già diverse esperienze in campo di concorsi internazionali. Nel 2021 infatti, ha vinto il primo premio assoluto del “Valle dello Jato”. Ha poi continuato a calcare i palchi anche da solista. Nel luglio dello scorso hanno ha partecipato al “Galà Belcanto” da protagonista organizzato dal Conservatorio presso cui ha studiato e due mesi dopo ha debuttato nel ruolo di Madame Herz, nell’opera “Der Schauspieldirektor” di W. A. Mozart, tenutasi presso il chiostro San Domenico di Trapani, diretta dal M° Claudio Astronio e con la regia di Maria Grazia Bonelli.

Il soprano ha acquisito esperienza anche nel campo della musica vocale da camera, della canzone lirica siciliana e dei ‘lieder schubertiani’, eseguendo concerti dal 2018 fino ad oggi. “Mi sono approcciata molto presto al repertorio sacro e liturgico, sia solistico che corale, ed ho eseguito vari concerti diretti dal M° Antonio Giovanni Bono – afferma l’interprete marsalese -. Nel novembre 2022, ho anche inaugurato la riapertura del Teatro Comunale della mia Città”.

L’augurio è che Maria Caterina Vitaggio calchi sempre più palchi rinomati in Italia e nel mondo portando alto il nome della Città di Marsala.