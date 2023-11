Il programma di Aldo Cazzullo sbarca anche a Marsala per raccontare Garibaldi

Mercoledì 15 novembre alle 21.15 su La7 il nuovo appuntamento con Una Giornata Particolare e la grande storia raccontata da Aldo Cazzullo.

Questa settimana il giorno cruciale è l’11 maggio 1860, quando a Marsala sbarcano mille uomini in camicia rossa guidati da un generale abituato a cambiare il corso degli eventi: Giuseppe Garibaldi.



Oggi Garibaldi non è di moda: i nordisti lo rimproverano di aver unificato l’Italia e i sudisti lo accusano di aver conquistato il meridione. Nella puntata – dal titolo “Garibaldi: la spedizione dei Mille” – Aldo Cazzullo e la sua squadra mostreranno come l’eroe dei due mondi sia stato un grande italiano disinteressato a ricchezze e valori materiali disposto a dare la vita per la patria.

Araccontare minuto per minuto la straordinaria impresa che ha unito il nostro Paese anche i due inviati nella storia Claudia Benassi e Raffaele di Placido, che mostreranno i luoghi più significativi della spedizione: da Genova, con Villa Spinola dove venne preparata l’impresa, il porto antico dove furono rubati i piroscafi e lo scoglio di Quarto dal quale salparono i mille, fino a Talamone, in Toscana, dove si rifornirono.

E poi tutte le città siciliane toccate da Garibaldi: Marsala, Salemi, Catalafimi e ovviamente Palermo. Non mancherà il racconto della Torino sabauda di Cavour e Re Vittorio Emanuele II, entrando nelle stanze dove i Savoia hanno deciso le sorti della penisola.

La cronaca di Una Giornata Particolare entra nel cuore dell’eroe dei due mondi ripercorrendo la storia di Anita, donna amata e protagonista femminile della puntata, e visitando l’unico luogo dove Garibaldi si è sentito a casa ritornando dal suo peregrinare tra guerre e rivoluzioni: l’isola di Caprera.