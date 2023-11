Erice presente all’incontro di Palermo con la delegazione della Normandia

L’Amministrazione comunale di Erice ha partecipato ad un incontro istituzionale che si è tenuto nei giorni scorsi a Palermo, promosso dalla Regione Normandia e, in particolare, dal suo presidente, l’ex Ministro della difesa francese, Hervé Morin.

La delegazione normanna, composta da rappresentanti delle istituzioni, del settore culturale, accademico e turistico della Normandia, è giunta in Sicilia allo scopo di approfondire le relazioni con la Sicilia, due regioni europee unite da una storia comune.

Hanno preso parte all’incontro i rappresentanti delle amministrazioni dei territori europei che condividono con la Normandia legami storici e culturali. Erano presenti la sindaca Daniela Toscano, il vice sindaco Gianni Mauro e l’assessora con delega a cultura e turismo, Rossella Cosentino.

«Abbiamo accettato l’invito del presidente Morin e partecipato con grande piacere – sottolinea la sindaca Daniela Toscano –. Si è trattato di un bel momento di confronto finalizzato alla valorizzazione della storia medievale e della cultura che anche noi, in Sicilia, condividiamo con la Normandia, con l’Italia meridionale, col Regno Unito, con le isole anglo-normanne e con l’Irlanda. Una storia ed una cultura di oltre due secoli che abbiamo il dovere di promuovere e far conoscere tramite istituzioni culturali, mostre, eventi, università, anche tra i più giovani, facendo rete con chi con noi condivide un percorso comune. Si è creato un bel ponte di amicizia e di riconoscimento reciproco tra territori che ritengo potrà essere di buon auspicio per tutti anche sotto il profilo turistico. Abbiamo avuto modo di stringere rapporti e di dare la nostra disponibilità ad intraprendere azioni congiunte per iniziative future sulla base dei legami storici e culturali che condividiamo. Tutto questo deve incoraggiarci a trasmettere i valori di pace e libertà, oggi così fragili, soprattutto ai nostri giovani».